"Noi ragazzi siamo il presente". Il grido dal palco del teatro Jenco

VIAREGGIO

Un percorso lungo e informativo che ha alle spalle mesi di lavoro e incontri nelle scuole, quello di “Giovanisì“ della provincia di Lucca arrivato anche al Teatro Jenco di Viareggio.

“Siete Presente: giovani protagonisti del cambiamento“, è il titolo dell’incontro conclusivo dei tre mesi dedicati agli istituti superiori, che ha visto arrivare in sala trecento studentesse e studenti delle classi dell’Isi Piaggia, Isi Marconi e IIS Galilei-Artiglio. Un viaggio, tra le aule e i banchi di tutta la provincia, che il gruppo lucchese della Task Force regionale di Giovanisì, composto da alcuni coetanei dei partecipanti agli incontri, ha intrapreso per contrastare una sempre più scarsa partecipazione e rappresentanza giovanile e mancanza di informazione opportuna. E per sensibilizzare, coinvolgere i giovani e renderli protagonisti, così come lo sono stati loro.

I ragazzi e le ragazze presenti allo Jenco, quasi tutti all’ultimo anno e prossimi al diploma, hanno avuto la possibilità di informarsi sulle scelte a loro disposizione una volta terminata la scuola superiore. Dai tirocini curriculari, extra curriculari e di praticantato, al servizio civile, agli incentivi per le start up e ai corsi di formazione professionale fino agli ITS, i cui nuovi bandi saranno disponibile dal 2024. Sono saliti sul palco, oltre a Bernard Dika, portavoce del governatore Eugenio Giani, e l’assessora alle politiche culturali ed educative Sandra Mei, Diana Pjetraj e Roberto Bertocchi, per raccontare le loro esperienze personali e fare da esempio alle opportunità offerte. Diana, 26 anni, tramite Giovanisì ha svolto un corso leFP per estetista, che le ha permesso di fare il lavoro che cercava e voleva. "In questo percorso ho trovato la mia strada – racconta Diana – ho cominciato a 16 anni ed è stata una scelta grossa. Le difficoltà ci sono state, però sapevo cosa volevo e ho colto ogni occasione, anche rischiando, per imparare sempre qualcosa di nuovo e arrivare sempre più in alto". Roberto, invece, dopo essersi diplomato all’istituto nautico a Marina di Carrara, ha frequentato un corso ITS della Fondazione Italia Supera Yacht Life per diventare supertecnico qualificato, "un corso che offre tantissimo soprattutto in una zona come questa, perché Viareggio è centro della nautica nel Mediterraneo. E che, personalmente, mi ha dato l’opportunità di entrare in contatto con il mondo del lavoro e con un’azienda, come quella dove sono attualmente impiegato, molto importante nel settore della nautica e che mi permette di girare e lavorare in tutto il mondo, da Miami a Long Island e di conoscere persone con culture diverse" dichiara Roberto.

Testimonianze esemplari e fondamentali per un’audience di giovani che, a breve, dovranno affrontare il nuovo che arriva, la paura di esso e le scelte che delineeranno il loro futuro. "È stato senz’altro un evento interessante, che ha trattato argomenti come l’aspettativa del domani di cui tutti dovremmo già avere consapevolezza, ma che invece non è mai scontato. Ed è dunque un bene ascoltare" dice, ad evento concluso, Tommaso Barbieri del quinto anno dell’Isi Piaggia, che sta ancora valutando se il prossimo anno iscriversi ad Economia o andare a lavorare e studiare inlese all’estero. "Questa è un’iniziativa molto utile perché mostra le diverse opportunità che la Regione e il Comune offrono, ma di cui spesso non siamo a conoscenza" aggiunge Irene Romano, studentessa dell’ultimo anno dell’Isi Marconi che sogna di diventare ostetrica nel suo futuro prossimo. Un futuro del quale solo loro, e nessun altro, con impegno, partecipazione, errori e anche fallimenti, a volte inevitabili, possono decidere.

Gaia Parrini