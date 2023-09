"Noi con Del Ghingaro? Un colpo di sole della Lega"

VIAREGGIO

Pronto, Dondolini?. "Sì, che succede?". Me lo dica lei. Ha letto le accuse che vi ha mosso la Lega?. Dall’altra parte del telefono Marco Dondolini, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia e consigliere comunale, ride. La segretaria della Lega Maria Domenica Pacchini vi ha chiesto "di porre fine a voci sconvenienti (una possibile alleanza con Del Ghingaro in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, ndr) con un comunicato chiaro e pubblico".

"Ma che c’è da smentire? – risponde Dondolini –. Non c’è niente di vero. A cominciare dal rimpasto di giunta (ieri smentito anche dal sindaco: "tutte bischerate", ndr). Qualche buontempone c’è cascato. Ma al di là di una risata non c’è nulla".

Quindi nessun sostegno all’attuale giunta?

"Fratelli d’Italia è nel centrodestra e lo è a livello nazionale, regionale e locale. Tra l’altro anche come fratello maggiore visto il grande impegno e lavoro che la premier Meloni sta facendo".

Allora perché questo attacco verso di voi?

"Spero si tratti di un colpo di calore estivo. Perché se ci fosse dell’altro sono loro che hanno mancato di rispetto a noi".

Avete interlocuzioni con il sindaco?

"Noi in consiglio comunale stiamo facendo un’opposizione responsabile, intelligente, che porti chiunque arrivi a governare dopo Del Ghingaro a trovarsi in una posizione migliore".

Ma sulla manovra di bilancio vi siete astenuti?

"Lo ha spiegato anche il capogruppo. La nostra è stata una scelta di resposabilità rispetto ad un bilancio in cui si andavano ad eliminare dei mutui che gravavano sulla città e che avrebbero liberato risorse per il futuro. Siamo stati molto chiari. Non si passava in maggioranza. Era un voto di astensione per il bene dei viareggini. Questo è quello che stiamo facendo dai banchi dell’opposizione. Punto".

Sì, ma alle elezioni che farete?

"Rimane il concetto di centrodestra unito, che stiamo portando avanti ovunque e che serve per vincere. E che è quello che vogliono anche i nostri elettori. Ma siamo aperti, dopo esserci confrontati all’interno, al civismo e a tutte quelle persone che a Viareggio vogliono bene alla nostra città".

Quindi puntate su un candidato civico?

"È prematuro, vedremo in futuro".

E con la Lega?

"L’uscita della segretaria non è stata felice. Ne risponderanno a livello regionale e nazionale. Non ha senso agire come hanno fatto con noi. Qualcuno glielo farà capire".

Insomma se l’estate è stata calda, l’autunno non sarà da meno. Preparate i popcorn.

Red.Via.