"Noi abbiamo due defibrillatori. E tutti gli istruttori li sanno usare"

VIAREGGIO

Nuovo campionato, ma non inedito per il Viareggio (erede solo nel nome, visto che il primo numero di matricola del 1919 dello Sporting Viareggio è finito chissà dove...) nuove incombenze sotto il profilo sanitario e organizzativo per la società che nella prossima stagione disputerà nel campionato di Eccellenza. Infatti, è ufficiale – come sempre si chiudono le stalle dopo, ma stavolta ha perso la vita un ragazzo di 26 anni– che per cominciare una partita, al campo ci dovrà essere un’ambulanza e un medico. Una decisione dopo il dramma e la morte di Mattia Giani.

Il Viareggio Mpsc sarà pronto? La domanda è per l’amministratore delegato del centro sportivo, Andrea Strambi, che ha ospitato le partite della rinascita bianconera.

"Certamente. Dobbiamo esserlo visto che diventa una regola ma nelle ultime stagioni un medico al campo c’è sempre stato, penso a professionisti come il dottor Martinelli e il dottor Ambrogi che sono stati al nostro fianco e ci hanno garantito, quando c’è stato bisogno, la loro competenza. Tra l’altro fino ad oggi, per ogni partita della prima squadra abbiamo sempre informato anche il 118 Versilia della disputa di una gara di campionato con il pubblico, per essere pronti ad ogni eventuale emergenza".

Ma per il futuro?

"Ci organizzeremo. Siamo qui apposta per quello. Ma voglio far presente anche un altro aspetto del quale andiamo orgogliosi: gli istruttori del nostro settore giovanili hanno tutti il brevetto per poter utilizzare i defibrillatori. Quindi in caso di emergenza, tocchiamo ferro, speriamo che non accada mai, la prima risposta all’emergenza la potranno fornire loro. Tra l’altro all’interno del centro sportivo, in due punti strategici, sono presenti due defibrillatori".

Che cosa vi ha insegnato la terribile vicenda di Mattia Giani?

"Che dal punto di sanitario e della tutela dei giovani, il calcio dilettantistico e giovanile deve avere la stessa attenzione del pallone professionistico. Anzi di più. Ci teniamo nell’interesse dei ragazzi e delle famiglie che ci affidano i loro figli per farli crescere".

Ma nella prossima stagione il Viareggio giocherà sul campo del Marco Polo Sports Center?

"Questa domanda è prematura. Molto dipenderà dalle decisioni che verranno prese dalla società nelle prossima settimane. Un fatto è certo e non ci vuole molto a capirlo: un campionato del genere, con molti derby, potrebbe essere fuori portata, in termini di sicurezza e di ordine pubblico, al Marco Polo Sports Center. C’è il ‘Ferracci’ di Torre del Lago, però bisognerà mettersi attorno ad un tavolo e parlare".

E lo stadio dei Pini-Torquato Bresciani?

"Stesso discorso. Ma prima bisogna che lo stadio torni ad essere a disposizione della città e che il Comune decida come gestirlo".

Nelle ultime ore ci sono stati due anniversari agli antipodi della storia bianconera: nel 2013 la salvezza contro il Frosinone in serie C1 con il sottofondo de ‘Su la coppa di champagne’, nel 2019 a San Donato Tavarnelle, la sconfitta nello spareggio per la permanenza in serie D contro la Sinalunghese e tutto quello che venne dopo... Una riflessione “Meglio ‘moglie e buoi dei paesi tuoi’, senza magari cullarsi nei sogni di gloria, che avventurarsi in situazioni del quali conosci l’inizio ma non sai quale potrà essere la fine.

Giol