Nocchi, lavori al fiume Chiuso il primo lotto

Prosegue il cantiere per la regimazione delle acque in via Verzentoli a Nocchi. Un investimento da un milione e 300mila euro per mettere in sicurezza idraulica la zona. Nei giorni scorsi, è stato completato il primo tratto di nuovo canale in cemento armato con estremità a scogliera. Il cantiere si è ora spostato in basso, con la realizzazione del nuovo canale e la posa dello scatolare che permetterà al flusso d’acqua di attraversare la strada e quindi scendere fino al torrente Lucese.

Si tratta del primo lotto di lavori in località Verzentoli, a Nocchi, che hanno l’obiettivo di risolvere il problema idraulico che da tempo attanaglia questo segmento del territorio. Per il secondo e terzo lotto, la regimazione continuerà tramite un canale sotto strada, dal momento che in quanto non è presente lo spazio necessario per un canale a lato del tracciato. Tale scatolare arriverà fino alla griglia stradale esistente: da lì, la sede stradale verrà allargata e spostata verso l’abitato di Nocchi, con l’inserimento a bordo strada di un ulteriore canale a cielo aperto che convoglierà le acque fino al torrente Lucese. A conclusione dei tre lotti consecutivi di intervento, verrà ripristinato l’intero manto stradale del tratto interessato. Il progetto complessivo ha il fine di risolvere in toto e per sempre tutte le problematiche di deflusso a valle delle acque lungo via Verzentoli, evitando definitivamente gli interventi in somma urgenza che, una o più volte l’anno, il Comune è costretto a effettuare per i detriti o fanghi sul tratto stradale. E fine, soprattutto, anche agli annosi disagi per l’accesso alle abitazioni e ai pericoli di pubblica sicurezza legati al maltempo.

