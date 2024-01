"No alla pietà a corrente alternata"

"La pietà non può essere a corrente alternata, dove commuovono i bambini di Gaza ma non indignano quelli israeliani vittime di Hamas: non è antisemita criticare un governo, ma lo è puntare l’indice contro un popolo". È quanto ha affermato il presidente della Comunità ebraica di Pisa e Viareggio, Andrea Gottfried (nella foto), intervenendo alla cerimonia del cambio di denominazione della strada pisana dedicata al rettore Giovanni D’Achiardi, che espulse gli ebrei dall’ateneo, per intitolarla ai Giusti tra le nazioni. L’Olocausto, ha osservato Gottfried, "non è iniziato con le camere a gas, ma nei corridoi più oscuri del comportamento umano".