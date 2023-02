"No alla direttiva sulla casa Il Comune faccia la sua parte"

Centrodestra unito contro la direttiva europea che obbliga tutti gli edifici residenziali a raggiungere la classe energetica E entro il 2030. “Con la nostra mozione - assicura Andrea Pellegrini della Lega (nella foto) - chiediamo al sindaco e alla giunta di attivarsi presso il Governo al fine di impedire la presentazione e l’approvazione della direttiva, evidenziando il proprio contrasto alla stessa. Noi speriamo vivamente che questa amministrazione accolga questa mozione nell’interesse di tutti i cittadini non solo del nostro Comune, ma di tutta Italia. Veniamo da un periodo di crisi iniziata nel 2008 e riacutizzata con la pandemia prima e la guerra tutt’ora. Siamo tutti troppo provati per riuscire ad affrontare nuove imposizioni imposte dall’Europa”.La gente insomma è veramente stanca e non tutti possono o vogliono modificare le proprie abitazioni sia per il fattore economico che artistico e paesaggistico. Gli italiani sono la popolazione con il più alto tasso di case di proprietà, ben il 70,8%, senza considerare che la maggior parte di esse ha pure un valore storico. “Perché vogliono colpire così duramente il nostro patrimonio?” domanda Pellegrini.