"No al taglio dei tigli" Il comitato convoca assemblea pubblica

Il comitato “Le voci degli alberi“ si mobilita di nuovo per i tigli del viale Apua dopo l’annuncio del Comune del taglio di 34 esemplari malati e a rischio crollo, da sostituire con altrettante piante. La prossima iniziativa, al motto “No alla distruzione del patrimonio arboreo del viale Apua“, sarà un’assemblea fissata il 14 settembre alle 21 alla Croce Verde. "Ribadiamo il nostro ’sì’ alla rimozione di alberi pericolanti – spiegano – purché la rimozione sia necessaria a seguito di perizie idonee: ci riserviamo di verificare la veridicità di tale pericolosità. Diciamo ’sì’ alla cura degli alberi ammalati in quanto gli esemplari di oltre 50 anni hanno almeno altri 50 anni di vita e contribuiscono ad abbattere l’anidride carbonica, cosa che un nuovo alberello assolverebbe soltanto dopo 30 anni. Oltre alla piantumazione di un giovane albero per ogni tiglio abbattuto, chiediamo ne siano piantumati altri tre in zone anche differenti del territorio. In caso contrario torneremo in strada più di quanti eravamo la scorsa primavera e interverremo contro l’insensato progetto di distruzione del tunnel arboreo del viale Apua".