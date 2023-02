No ai sindacati in commissione

Bocciata in consiglio comunale la proposta di Camaiore Popolare, proposta dalla cosigliera Arianna Lombardi, di inserire un rappresentante sindacale all’interno della commissione tecnica per la gestione dell’emergenza abitativa. "La figura del rappresentante sindacale avrebbe lavorato di concerto con assistenti sociali, agenzia casa e uffici competenti – si legge in una nota di Camaiore Popolare –; la presenza di rappresentanti sindacali degli inquilini nelle commissioni è già sperimentata da decenni in numerosi comuni toscani, in primis quello di Viareggio, ed è una presenza fondamentale per assicurare i diritti degli utenti. L’emendamento è stato accolto dall’opposizione di centrodestra mentre quello che dovrebbe essere il centrosinistra ha votato contrariamente. Cosa che ci sorpende: il Pd a Viareggio non si è opposto".