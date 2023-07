“No“ a Cava Fornace Minoranza con i cittadini

Le forze di minoranza scendono in mezzo alla gente in vista della richiesta alla Regione, da votare venerdì sera in consiglio comunale, di istituire un’inchiesta pubblica dopo la volontà espressa dai gestori di Cava Fornace di aumentare i conferimenti fino a 98 metri. Pd e “Insieme per Pietrasanta“ hanno deciso infatti di organizzare una preconsiliare aperta al pubblico, dando appuntamento domani alle 18 alla sede della contrada la Cervia, sull’Aurelia a Montiscendi. "La proposta di un’inchiesta pubblica sulla discarica – spiegano – è un tema prioritario per Strettoia, Montiscendi e tutta Pietrasanta. L’inchiesta permetterà ai comuni di valutare l’ampliamento della cava e ai cittadini di contribuire con suggerimenti e osservazioni, il tutto per evitare la riattivazione e l’ampliamento. Come promesso in campagna elettorale, saremo itineranti e cercheremo di coinvolgere la città sui temi più caldi andando direttamente nelle frazioni. Solo così riteniamo di poter riavvicinare i cittadini alla cosa pubblica".