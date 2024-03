“Nilo Lenci, un pittore carrista”. Una mostra al Palazzo delle Esposizioni

“Nilo Lenci, un pittore carrista” è il titolo della bella mostra che Antonella Serafini ha curato a trent’anni dalla scomparsa del costruttore del Carnevale viareggino. Ad ospitarla è il Palazzo delle Esposizioni di Lucca, esattamente a settant’anni dalla prima personale di Lenci che si tenne nel capoluogo di provincia nel 1954. La mostra è stata resa possibile dal controbuto della Fondazione Banca del Monte di Lucca, presieduta da Andrea Palestini. Ma si tratta di una vera e propria ‘riscoperta’ del valore pittorico di Lenci, che come spesso avveniva e avviene tra i carristi, alternava le due attività. Il filgio Marco Lenci si era ripromesso infatti di onorare la memoria del padre come pittore e la promessa è stata finalmente mantenuta. La mostra rende giustizia al sorprendente talento artistico di Lenci, alla sua carica creativa che non poteva esaurirsi con la cartapesta. L’esposizione è aperta nelle ore pomeridiane, fino al 10 marzo.

C.S.