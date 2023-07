Niente tagli alle scuole Vinta la battaglia in Regione "È un grande traguardo"

Scongiurati i tagli alle scuole per l’infanzia: nella tarda mattinata è arrivata la comunicazione tanto attesa che conferma le attuali sezioni per le scuole “Bruno Munari” di Querceta e “Delatre” di Seravezza. Un risultato frutto di un impegnativo e certosino lavoro condotto dall’assessore alla pubblica istruzione Valentina Mozzoni che, con il supporto del sindaco Lorenzo Alessandrini, dell’assessore Michele Silicani e del dirigente scolastico Maurizio Tartarini, ha portato avanti con determinazione una lunga e strenua trattativa con l’Ufficio scuola della Regione e con il Provveditorato. La partita era molto difficile in quanto erano stati prospettati, anche per le scuole seravezzine, pesanti tagli che avrebbero comportato il venir meno di una sezione alla Munari e di una al Delatre. Ne sarebbe quindi derivato il preoccupante fenomeno delle classi “pollaio“. "Sono stati mesi di serrata trattativa con la Regione, senza tanti clamori - commenta l’assessore Mozzoni - conclusi con l’accoglimento di tutte le richieste formulate dall’amministrazione comunale contro i pesanti tagli prospettati. All’ufficio scolastico regionale ho trovato validi e competenti interlocutori come la dottoressa Riccio che, una volta comprese le ragioni che spingevano genitori, insegnanti, dirigente scolastico e amministratori a protestare contro i tagli imposti dal Ministero, hanno cercato di porre rimedio ad una situazione che sarebbe stata di grande svantaggio per il nostro Istituto Comprensivo". Grande soddisfazione anche dal sindaco Lorenzo Alessandrini: "Sono particolarmente contento per questo importantissimo risultato dell’assessore Mozzoni – sottolinea – che ha combattuto tanto e che oggi porta a casa una vittoria che è anche personale".

Fra.Na.