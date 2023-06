Niente mostre nel campanile del Duomo: rischio chiusura in estate

Per tanti anni il campanile del Duomo ha attirato turisti e amanti dell’arte nelle serate estive grazie alle mostre allestite al suo interno. Non quest’estate, però, con il rischio tra l’altro di restare addirittura chiuso. La dirimpettaia piazzetta San Martino verrà infatti occupata dalle opere di un artista, con il Comune che ha dato il proprio assenso interrompendo l’esperienza sia della galleria “Paoli“ di via Stagi, che in quel punto ha promosso mostre per 14 anni, sia dell’artista Paolo Lazzerini, da 8 anni protagonista di una mostra dentro il campanile (nella foto) consentendo al pubblico di ammirare le opere esposte ma anche l’affascinante forma elicoidale del capolavoro del ’500. Con una coda da decifrare: i turisti potranno continuare a visitare il campanile? La parrocchia del Duomo aspetta una mossa dal Comune, ma dal Comune sostengono che il campanile è della Diocesi di Pisa. Vedremo come andrà a finire questo rimpallo.

d.m.