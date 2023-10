"Niente glutine, carne, pesce..."

Anoressia e bulimia sono tristemente note a tutti: dai casi delle fotomodelle scheletriche, a Lady D. Meno consueta è la parola ortoressia, applicabile anche a casi non gravi ma potenzialmente patologici. Che purtroppo fanno anche tendenza. Per esempio: tanti non sono celiachi, cioè intolleranti al glutine, eppure mangiano solo cibi "gluten free" convinti che le proteine del grano siano nocive alla salute (10 mila anni fa l’umanità ha imparato a coltivare cereali e da lì è partita la società). Ci sono alcuni vegani che impongono la dieta senza prodotti animali anche a neonati e bambini, coi risultati noti alla cronaca nera. E via elencando. La vignetta su Facebook è famosa. Una coppia arriva al ristorante e dice alla cameriera: "Noi non mangiamo glutine uova latte carne pesce e zuccheri: che possiamo prendere?". E lei: "Il taxi". Ma se una battuta di spirito è innocua, preoccupanti sono i casi di chi, per l’ortoressia, o "selezione del cibo", c’ha rimesso la salute. La quale è a rischio anche per chi, mangiando di tutto, mangia troppo o in maniera sbilanciata. Salvaguardare la propria salute con un’adeguata alimentazione fa bene al corpo. Uno stravizio ogni tanto fa bene anche all’anima e all’umore. In medio stat virtus. E "in vino veritas, figuriamocis in grappa" (cit. social).

b.n.