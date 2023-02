"Niente distruzioni al Belvedere Me l’ha confermato il Ministero"

Dopo l’incursione del sottosegretario Vittorio Sgarbi al Carnevale, l’esponente di Fdi Barbara Paci (nella foto) rilancia la questione del progetto del Belvedere Puccini: "In questi giorni ho avuto modo di confrontarmi con alcuni organi ministeriali che mi hanno confermato che il Belvedere Puccini verrà riqualificato senza distruzioni e stravolgimenti. L’amministrazione comunale dovrà assolutamente rivedere il progetto e modificarlo con le linee generali dettate dal ministero della cultura. Una corsa contro il tempo anche perché i lavori al Belvedere Puccini dovranno essere completati per le celebrazioni del centenario della morte del Maestro nel 2024. Cambiamenti che avevo già indicato insieme ad altri tecnici e studiosi fin dall’ agosto 2022. Gli organi comunali dovranno lavorare velocemente per recuperare tutto il tempo perduto con i funzionari del ministero affinché non vengano persi i fondi del Pnrr che ammontano a più di un milione di euro. Da parte mia sarà ulteriore tema di approfondimenti la procedura di gara per l’assegnazione dell’appalto delle opere di riqualificazione del Belvedere a Torre del Lago che è stata svolta, nonostante il 12 gennaio fosse giunta la comunicazione al comune di Viareggio, da parte del ministero, con la revoca dei permessi concessi. Perché si è proceduto con la gara che adesso potrebbe risultare viziata? Rimane da capire come si interfaccerà il comune di Viareggio con l’ente preposto per l’erogazione, la provincia di Lucca, affinché questa somma non venga persa. Stupisce che il sindaco e gli assessori non vogliano rispettare le linee guida del ministero e perché insistano con il promuovere il progetto dello studio Pucci, che distrugge la valenza memorialistica e cozza prepotentemente con le norme e le indicazioni del codice dei beni culturali. Del mio parere sono stati molti cittadini e tecnici che si sono adoperati in questi mesi affinché arrivasse al ministero della cultura il messaggio che il Belvedere Puccini doveva essere restaurato mantenendo la sua identità, quella voluta dagli amici del Maestro che lo concepirono ed edificarono dopo la sua morte".