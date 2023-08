Nidificazioni record di tartarughe Incontro informativo a Villa Bertelli

Nidificazioni eccezionali sulla spiaggia: per il primo anno le tartarughe Caretta caretta hanno ben 4 nidi, ospitati due all’interno dei bagni Marconi e San Francesco e due nell’area naturale delle Dune del Wwf. I nidi sono stati scoperti grazie al monitoraggio di molti volontari del Wwf che tutti i giorni all’alba, da giugno, perlustrano il litorale alla ricerca delle tracce che le femmine di tartaruga possano aver lasciato sulla spiaggia. Alcune segnalazioni sono invece pervenute da turisti o passanti che hanno incontrato la tartaruga in orario notturno. "Abbiamo accolto con gioia questi eventi – afferma il sindaco Bruno Murzi – ma allo stesso tempo abbiamo ritenuto di dover quanto prima mettere in moto attività di informazione e sensibilizzazione per ridurre il rischio di disturbo da parte degli ospiti sul nostro litorale durante il periodo delle nidificazioni".

A raccontare ed approfondire il fenomeno a Villa Bertelli, lunedì alle 21.15, oltre al sindaco Murzi, ci saranno Silvia Brini, Comandante Capitaneria di Viareggio, Cecilia Mancusi, Arpat - settore Mare, Marco Zuffi, Museo di Storia Naturale, Università di Pisa, Letizia Andreini, Presidente Associazione Wwf Alta Toscana OdV , Giuliana Terracciano, Responsabile Laboratorio di Sanità Animale e Diagnostica Uot Toscana Nord. La serata è aperta a tutti. "È ormai evidente - fanno saper dall’Arpat - la correlazione tra la nidificazione delle tartarughe nelle aree costiere settentrionali e i cambiamenti climatici perché con l’aumento delle temperature alcune aree che prima non erano adatte alla schiusa ora lo sono: si tratta di lidi e spiagge a forte attrazione turistica, la presenza andrebbe resa più sostenibile: i piccoli di Caretta caretta a causa dell’inquinamento luminoso possono perdere l’orientamento, e la pulizia meccanica degli arenili potrebbe mettere a rischio le uova"