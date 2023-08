Nidi record di tartaruga Ben quattro sulla spiaggia

FORTE DEI MARMI

L’evento naturale è di portata eccezionale. Per il primo anno a Forte dei Marmi si sono registrati eventi di nidificazione di tartarughe Caretta caretta, con ben 4 nidi: due all’interno di stabilimenti balneari (Marconi e San Francesco) e due nell’area naturale delle Dune del Wwf. Tanto che l’amministrazione comunale ha sentito la necessità di riunire tutti gli attori coinvolti, per approfondire gli strumenti e le misure da mettere in campo, ed essere di supporto agli enti preposti, con l’intento di avere maggiore consapevolezza di come muoversi nel rispetto di questo fenomeno, sia nel ruolo di amministrazione che come comunità. E così a Villa Bertelli il sindaco Bruno Murzi ha riunito istituzioni e esperti: Silvia Brini, Comandante della Capitaneria di Viareggio, Cecilia Mancusi, Arpat settore Mare, Marco Zuffi, Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, Letizia Andreini, Presidente Associazione WWF Alta Toscana OdV, Giuliana Terracciano, responsabile laboratorio di sanità animale e diagnostica Uot Toscana Nord. L’incontro si è concluso con l’annuncio, da parte del sindaco, di un nuovo appuntamento, previsto nel mese di ottobre, dedicato alla Caretta Caretta, in cui saranno resi noti i successivi sviluppi del fenomeno di nidificazione, anche con immagini e informazioni raccolte durante le future schiuse. L’amministrazione comunale intende infatti seguire, per tutta la sua durata, questa magnifica quanto delicata fase della vita della tartaruga marina con incontri informativi di educazione e sensibilizzazione della popolazione.

Fra.Na.