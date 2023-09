Nidi di tartarughe. I vigilantes notturni

Sarà garantito il presidio notturno di vigilantes sulla spiaggia comunale di ponente per tutelare i nidi di tartaruga. E’ infatti attesa a breve la schiusa delle uova dei due nidi di Caretta Caretta individuati nell’arenile oasi Wwf (ben 4 complessivamente sono quelli presenti a Forte dei Marmi) e così l’amministrazione ha deciso di mettere in atto un’opera di protezione delle baby tartarughe marine. Infatti già il 10 agosto era stato approvato il progetto di controllo notturno della spiaggia libera "al fine di prevenire episodi di danneggiamento alla struttura dell’oasi Wwf, di contrastare il degrado della spiaggia e di preservare i nidi" affidando il servizio all’associazione Falchi Bludrive Group di Torre del Lago. Vista la richiesta del 29 agosto da parte del presidente del comitato per le Oasi Wwf del litorale apuo-versiliese con la quale si chiedeva una proroga del servizio di controllo notturno della spiaggia libera da parte dell’associazione almeno fino al 1 ottobre dalle 21 alle 6 (quattro operatori

per notte) "in quanto in questo periodo continua la schiusa delle uova nei due nidi di tartarughe marine Caretta Caretta rendendo necessario un controllo anche notturno" l’amministrazine ha pertanto ritenuto opportuno mettere in campo 8mila euro per la proroga del progetto di sorveglianza by night. Tutto in considerazione del fatto che nella spiaggia libera "non vi sono punti luce e quelli presenti non sono sufficienti a garantire la necessaria sicurezza, non vi sono telecamere e spesso la spiaggia di notte è frequentata da persone che assumendo comportamenti non consoni possono costituire un pericolo per la sicurezza e la tranquillità dei nidi".

Fra.Na.