Next yacht si allarga in Darsena Il dossier è già al Comitato portuale

È arrivata sul tavolo del Comitato portuale regionale la richiesta di subingresso presentata da “The Italian Sea Group“, per la cessione della concessione degli storici uffici di Perini Navi in via Coppino e della piccola banchina sul fronte della Darsena Europa, dove in passato ormeggiava la barca dei Moratti, alla “Next Yacht Group“ del gruppo Nesti. E nell’occasione il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, ha invitato il Comitato ad aggiornare la decisione in una nuova riunione chiedendo, con il rinvio, anche un supplemento di istruttoria. Richiesta che, i membri del Comitato portuale, hanno accolto.

Il sindaco Del Ghingaro, nelle scorse settimane, non ha nascosto la sua preoccupazione per il futuro di “Perini Navi“ a Viareggio, lo storico marchio acquistato da Tisg in seguito al fallimento delle precedente gestione e acquisito nel gruppo a gennaio di un anno fa con l’impegno di mantenere la forza lavoro e la produzione in città. "Perini – ha scritto Del Ghingaro sulla sua pagina Facebook – è legata a doppio filo alla città, i suoi velieri sono collegati in maniera indissolubile a questo mare, il suo mare. Non potremmo permettere che la storia e la tradizione prendessero altre rotte".

Preoccupazione che l’amministratore di “The Italian Sea Group“, Giovanni Costantino, in occasione della presentazione della nuova flotta Perini, “Genesis“, ha voluto placare. "Il progetto di rilancio – ha detto – sta andando a gonfie vele, ora il marchio potrà navigare in acque sicure per lunghissimi anni". Confermando quindi la produzione nel cantiere di Viareggio per le barche fino a 55 metri; ed aggiungendo che, "a causa dei limiti e dei vincoli derivanti dalle dimensioni e dalle difficoltà di uscita del sito produttivo", per quelle di maggiori dimensioni verrà utilizzato il quartier generale di Marina di Carrara. Il fondatore di Tisg – sempre in occasione del lancio di “Genesis“ – è entrato anche nel merito della trattativa avviata per il trasferimento del fabbricato uffici Perini, inattivo dalla data del fallimento.

"Tale opportunità è stata valutata in quanto Tisg – ribadisce il colosso della nautica – è strutturata per le attività direzionali presso l’headquarter di Marina di Carrara, e pertanto quel fabbricato non risulta funzionale per le attività aziendali". Per consentire comunque lo sviluppo del territorio "Tisg ha valutato di portare avanti un’attività che garantisca l’utilizzo degli uffici di tale struttura da parte di un operatore della nautica radicato a Viareggio", ovvero alla Next Yacht Group. Affinché l’operazione arrivi in porto resta solo il benestare dell’Autorità portuale.

