Nessuno vuole più fare il bagnino "Siamo in difficoltà per l’estate"

Bei tempi quando gli stabilimenti balneari della Marina davano lavoro ad almeno 200 persone. Parliamo non solo di bagnini grazie anche al fatto che su 107 strutture circa 60 hanno la piscina, ma anche delle persone impiegate negli annessi bar e ristoranti. Molto spesso erano studenti post-diploma desiderosi di farsi un’esperienza e di mettere da parte due soldini. Complici diversi fattori, dagli effetti del Covid al reddito di cittadinanza, succede che ai primi di maggio diversi bagni stiano ancora aspettando i rinforzi per la stagione.

"Siamo preoccupati – confessa Francesco Verona, presidente del Consorzio mare Versilia – perché manca il ricambio. Purtroppo capita che vadano via bagnini storici, in servizio da tanti anni, e di non sapere con chi sostituirli. Il fatto è che non si trova personale e di conseguenza in certi casi il rischio è di lavorare meno e di ridurre l’attività. Tenete presente che sono dotati di piscina 56 bagni su 107, con necessità quindi di assistenti aggiuntivi, oltre al fatto che l’80% delle strutture ha anche il servizio ristorante e tutti hanno il bar". Sono proprio i servizi piscina e ristorante, secondo Verona, a risentire più di altri questa mancanza di manodopera. "È cambiato il sistema il modo di vita: gli studenti non lavorano più in estate – prosegue – forse perché i genitori preferiscono mandarli in vacanza. Molti giovani inoltre sanno che la stagione impedisce di lavorare il sabato e la domenica e allora non vogliono rinunciare al divertimento. Una volta si faceva la stagione per racimolare qualcosa e concederci qualche vizio". Tra le possibili cause di questa mancata “vocazione“ Verona inserisce il reddito di cittadinanza: "Quando in parte verrà eliminato vedremo quali saranno gli effetti sui giovani: oggi sembrano non avere stimoli grazie a questa entrata".

Daniele Masseglia