Nessuna intesa "Non ci sono le condizioni"

Ha creato la lista “Alternativa per Pietrasanta“ per smarcarsi dagli schemi classici della politica e da metodi che nn condivide. Ergo, non farà apparentamenti. Luca Mori (nella foto) motiva così la sua decisione. "Abbiamo fatto tutte le valutazioni possibili – spiega – per rendere attuabili le nostre proposte nelle opportune sedi. Ci hanno invitato a incontri informali con i due candidati ma essendoci presentati come alternativa ai due poli in campo abbiamo evidenziato che non ci fossero le condizioni per apparentarci. Pertanto, non vedendo convergenze politiche, non daremo indicazione di voto". Poi un sassolino dalla scarpa: "Ci sono stati attacchi e vergognose invettive per delegittimarci. Scriteriate uscite di personaggi che, spinti da un odio senza fine, ci hanno infangato calpestando la dignità delle persone".