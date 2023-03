Nessun dorma, tutti in bici La ciclopedalata in musica per scoprire i luoghi di Puccini

La seconda edizione della Cicloclassica Puccini, in programma nel primo fine settimana di aprile, si terrà sulle strade del Maestro e accompagnati dalle note della Bohème i ciclisti potranno cantare “… il primo bacio dell’aprile è mio…”. Appassionati di ciclismo, ma non solo, potranno scoprire la natura e il paesaggio del territorio lucchese e versiliese, amato da Giacomo Puccini dove, grazie all’ispirazione di questi luoghi, ha composto le sue opere più importanti. Un evento per trascorrere un fine settimana all’aria aperta in sella alla bici insieme a professionisti e sportivi del territorio.

L’edizione di quest’anno prevede due percorsi ad anello, con partenza, alla francese, da Lucca (Piazza del Giglio) o da Viareggio (passeggiata, piazza Puccini) dalle 9 alle 10, e rientro in bici al luogo di partenza. Lungo il percorso sono organizzati flash mob pucciniani.

La ciclopedalata è inserita nell’evento Sulle strade di Giacomo Puccini, in programma l’1 e il 2 aprile, organizzato da Puccini Experience aps per promuovere il territorio della provincia e invitare a visitare, pedalando, i luoghi cari al Maestro accompagnati dalla sua musica. L’evento è stato presentato in Regione alla presenza di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, di Stefano Baccelli, assessore alle infrastrutture e trasporti della Regione Toscana, e di Luigi Viani e Marcella Barsaglini, rispettivamente presidente e vice presidente della Puccini Experience a.p.s., ed è stata aperto con una breve esibizione musicale eseguita dalla violinista Giulia Bartalini, dell’associazione Sui Passi di Puccini aps, che ha interpetrato per l’occasione “Quando men vo…” da La Bohème.

red.viar.