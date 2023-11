Nella tazza delle feste c’è speranza. Realizzata per aiutare i bambini e decorata dal carrista Allegrucci

Porta la firma del carrista Jacopo Allegrucci la tazza di Natale artistica, realizzata per l’iniziativa benefica portata avanti dal gruppo “I Salmastrosi“ assieme all’associazione Aurora Francesconi e giunta al suo quarto anno consecutivo. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza alla sezione versiliese dell’Associazione Italiana Persone Down e alla onlus L’Albero di Ohana.

L’iniziativa, che gode del patrocinio delle amministrazioni comunali di Camaiore, Massarosa e Viareggio, è stata presentata nella Sala Floriano Marchi alla Cittadella del Carnevale. "E ormai qui mi sento a casa mia - sono le parole del sindaco di Massarosa Simona Barsotti - abbiamo due associazioni che ne aiutano altre due e questo è un esempio virtuoso di cosa vuol dire fare comunità e creare reti di solidarietà e condivisione. L’iniziativa dello scorso anno fu un successo in termini di vendite e di attenzione: speriamo di riuscire a fare meglio". Per Sandra Mei, assessore alla cultura del Comune di Viareggio, "dentro queste tazze c’è tanta passione e voglia di aiutare gli altri, e in queste due associazioni c’è tutto il legame con il territorio che rappresentano. È un piccolo seme che porterà i suoi frutti, una buona azione da compiere non solamente a Natale con la speranza che ne seguano tante altre". A Jacopo Allegrucci, campione in carica delle ultime due edizioni del Carnevale, il compito di illustrare il disegno della tazza: "Quando i Salmastrosi mi hanno cercato ho accettato molto volentieri e mi sono messo subito al lavoro: ho pensato ai bambini e quindi mi è venuto in mente un disegno semplice, con Babbo Natale, la Befana e un pupazzo di neve che ballano e festeggiano. Spero che piaccia e che vengano acquistate tante tazze".

Tra i beneficiari dell’iniziativa c’è L’Albero di Ohana, onlus fondata nel 2019 con sede a Torre del Lago, che si occupa di dare sostegno a famiglie con persone fragili o diversamente abili: "Siamo felicissimi di far parte di questa iniziativa, che ci aiuterà a dare supporto economico, legale e psicologico a queste famiglie. Le tazze sono bellissime, mi auguro che siano in tanti a comprarle". Gioca in casa Andrea Paci, dj della carretta dei Salmastrosi e consigliere della sezione versiliese dell’Aipd: "Sono contento e onorato di far parte della famiglia dei Salmastrosi e dell’Associazione Aurora Francesconi, il ricavato della distribuzione delle tazze sarà fondamentale per ultimare la realizzazione della casa per il dopo di noi a Lido di Camaiore e per tutte le nostre attività quotidiane". Lo scorso anno furono 1200 le tazze vendute: "In questi quattro anni l’iniziativa è diventata sempre più importante, speriamo di raggiungere numeri ancora più alti" è l’auspicio di Simone Tarducci, presidente dei Salmastrosi. Per Greta Gabrielli dell’Associazione Aurora Francesconi "le tazze sono diventate a tutti gli effetti un oggetto da collezionare che, soprattutto, aiuterà i bambini in difficoltà".