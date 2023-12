Nella morsa di influenza e Covid . Tra code in farmacia e assalto al Ps

Quasi in tutte le case, tra pranzi e cenoni, in questi giorni di festa è rimasto un posto vuoto intorno alle grandi tavolate. Colpa dell’influenza che, mescolata ad altri virus simil influenzali e al Covid (ancora presente seppur meno aggressivo grazie alla scudo alzato dalla campagna vaccinale), ha tenuto e continua a tenere centinaia di versiliesi a letto, sotto le coperte.

Tra le chat di Whatsapp e i social, insieme ai messaggi di auguri, alle immagini dei ricchi buffet e delle tombolate in famiglia, hanno cominciato a girare anche istantanee di termometri. Con temperature alte, anche fino a 40 gradi. E quello che i social fotografano viene registrato anche nelle farmacie, dove l’afflusso di utenza è alto e costante come conferma la direttrice della comunale di via Mazzini – nella galassia Farmacity di Icare – aperta H24 ogni giorno. Anche a Natale. "Da sabato a lunedì – racconta la direttrice – abbiamo servito una media di circa 800 persone al giorno, con almeno 30 clienti in coda durante tutto l’arco della giornata. Anche dopo le 21, quando solitamente l’afflusso si riduce drasticamente". I giorni di festa, con gran parte delle farmacie chiuse, e la cavalcata dei virus sono stati i fattori scatenanti di questo picco di richieste. In magazzino, comunque, era disponibile ogni tipo di farmaco: "Consapevoli della delicatezza del periodo ci siamo organizzati per tempo con le scorte, così da avere tutto ciò che comunemente viene utilizzato per curare influenze e affini e poter soddisfare l’utenza". I sintomi più frequenti febbre, tosse, problemi gastrointestinali e sospetti coronavirus "Per cui – conclude la direttrice della Farmacity di via Mazzini – abbiamo venduto circa 300 tamponi rapidi in tre giorni".

L’ondata di influenza&Co, soprattutto quando si manifesta con importanti problemi respiratori, ha finito per ripercuotersi sul Pronto Soccorso del “Versilia“, dove da qualche settimana ormai si registra "una media di circa duecento accessi al giorno" spiega il primario del reparto di emergenza Giuseppe Pepe. Nonostante le festività al Pronto Soccorso gli organici hanno lavorato e continueranno a lavorare a pieno regime come in un qualunque giorno feriale per rispondere a quella che ormai non è nemmeno più un’eccezione, "Noi – prosegue Pepe – accogliamo chiunque abbia bisogno. In molto casi però questo bisogno non è un’urgenza". Ma piuttosto un problema che potrebbe essere affrontato con il supporto dei medici di famiglia o (nei giorni di festa) con la guardia medica, che pure si è trovata a fronteggiare un vero e proprio assalto. "Insieme ad un piano di potenziamento della medicina territoriale, su cui la Regione ha investito e che attendiamo possa entrare adesso regime; servirebbe anche un piano di educazione sanitaria. Perché – conclude il primario – spesso gli accessi al Pronto Soccorso sono impropri", determinando così le lunghe attese.