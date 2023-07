Nella morsa di Caronte Tra afa e notti tropicali Ma la brezza di mare mitiga i colpi del caldo

di Paolo Mandoli

Caldo, ma senza gli eccessi delle città e dei paesi dell’entroterra, lucchese o toscano che sia. Anche in questi giorni roventi la temperatura massima a Viareggio e sulla riviera della Versilia non ha raggiunto i 31 gradi, a fronte dei 35 e più gradi della città di Lucca o dei 38 e rotti di Firenze. Dunque l’effetto benefico del mare si fa sentire rendendo il clima di questo periodo accettabile anche nelle giornate da bollino rosso. L’unico picco rilevante di questa estate, almeno finora, è stato registrato il 22 giugno scorso con 32,8 gradi a Viareggio (a Lucca erano 35,2 e a Firenze 36,4). In questo mese di luglio, nonostante le temperature massime più alte, la riviera offre dunque un clima che non fa scattare le tipiche condizioni di disagio di caldo.

Se poi guardiamo alle medie mensili della Versilia si conferma, come altrove, che è proprio il mese di luglio ad avere il primato, seguito da agosto la cui temperatura media è inferiore di circa mezzo grado rispetto a quella di luglio. D’altra parte, il trend è quello ormai noto con il primato assoluto dell’anno più caldo, almeno da quando abbiamo strumentazioni moderne, conquistato dal 2003 e seguito dallo scorso anno 2022. Anche l’estate 2013 (in particolare luglio) fu molto caldo, ma ancora una volta con valori massimi che sulla riviera furono inferiori, anche di due o più gradi, rispetto alle zone interne.

Ovviamente, anche a fronte di queste temperature meno roventi, il caldo si fa sentire e rende indispensabile seguire alcune buone pratiche per evitare i colpi di calore. Il dottor Roberto Andreini, direttore del dipartimento delle specialità mediche dell’Asl Toscana Nord Ovest, consiglia soprattutto una cosa: bere molta acqua. Dovrebbero farlo tutti, ma per la popolazione anziana può essere più difficile in quanto il senso della sete diminuisce con il passare degli anni. D’altra parte alcune patologie, come quelle del tratto urinario, non aiutano a bere adeguatamente.

"La cosa migliore è bere sempre l’acqua naturale, possibilmente a temperatura ambiente – ricorda Andreini –; se l’acqua fa bene, è invece altamente sconsigliata l’assunzione di alcol e anche quella di bevande gassate. I prodotti di automedicazione a base di potassio e magnesio non sempre sono indicati per il rischio di gravi disturbi elettrolitici: prima di assumerli è consigliabile contattare il proprio medico curante. Altra buona pratica in questi giorni di caldo torrido è mangiare, salvo controindicazioni, tanta frutta e verdura. Sono infatti gli alimenti migliori per assumere la giusta quantità di nutrienti utili a controbilanciare il caldo. In ogni caso è bene fare pasti leggeri: la digestione è per il nostro organismo un vero e proprio lavoro che aumenta la produzione di calore nel corpo".

Restano poi le tipiche abitudini di non uscire nelle ore più calde e il preferire i posti ventilati naturalmente. L’aria condizionata può essere usata ma con attenzione, evitando di regolare la temperatura a livelli troppo bassi rispetto alla temperatura esterna. Una temperatura tra 25 e 27 gradi con un basso tasso di umidità è sufficiente a garantire il benessere e non espone a bruschi sbalzi termici rispetto all’esterno.