Nel ricordo di Biagini. La musica non si ferma

Sono ventisei i brani presentati per il Festival di Burlamacco 2024 dagli autori del Carnevale di Viareggio. Una partecipazione incredibile, seconda solo al record di canzoni iscritte per l’edizione del decennale (erano ventinove i brani presentati nel 2016), che ha coinvolto emotivamente tutto il mondo della musica carnevalesca viareggina nel ricordo di Daniele Biagini (nella foto).

E questa diciottesima edizione del Festival di Burlamacco sarà interamente dedicata alla figura del cantautore recentemente scomparso, celebrando l’impatto che il lavoro di Biagini ha significato in questi diciotto anni per la storia musicale del Carnevale. Il primo premio della kermesse infatti da quest’anno sarà a suo nome, una decisione presa dalMovimento dei Carnevalari per ricordare una delle colonne portanti della più longeva manifestazione canora carnevalesca di Viareggio.

Mentre fervono i preparativi per le due serate, in programma venerdì 26 e sabato 27 gennaio al Teatro Jenco, torna disponibile la bandiera Burlamacca. Ogni anno, insieme ai proventi del Festival, la bandiera simbolo del Carnevale sostiene un progetto di beneficenza. Il vessillo del buonumore sarà disponibile da Garage Store, in via Nicola Pisano 29; da Kartè, in via Cairoli 75; alla Tabaccheria la Mima in viale Buonarroti 16C; e da Seniorviaggi, in corso Garibaldi 128.