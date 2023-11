Nel nome di Giulia. Marce, convegni e spettacoli a teatro per dire "mai più"

Dopo Giulia, è toccato a Rita. La media racconta di un femminicidio ogni tre giorni. E proprio il volto di Giulia Cecchettin campeggia sul manifesto dell’iniziativa organizzata dalla Casa delle Donne di Viareggio per questo sabato, a partire dalle 16,30 in piazza Mazzini. Una "Camminata rumorosa" da piazza Mazzini a piazza Campioni, che chiuderà idealmente una settimana di appuntamenti dedicati al fenomeno della violenza.

Ieri mattina, con le scuole si è parlato di "Prevenire la violenza: un percorso che si costruisce ogni giorni insieme" (l’approfondimento è nella pagina a fianco). Oggi alle 15 i focus proseguono all’hotel Astor di Viareggio, dove ci si concentra invece sulla "Violenza economica: ostacolo al percorso di autonomia delle donne", con gli interventi di Ersilia Raffaelli, presidente della Casa delle Donne di Viareggio; Federica Lucchesi, avvocata e del Centro antiviolenza e vicepresidente della Casa delle Donne viareggina; Linda Laura Sabbadini, statistica, dirigente del dipartimento per le statistiche sociali e ambientali, pioniera delle statistiche degli studi di genere; Gemma Albanese e Stefania Colmelet, referenti di Mag Mutua Verona, società per l’autogestione del microcredito. Domani, infine, sempre all’Astor dalle 15 si parla di "Violenza come fattore di rischio in gravidanza", con l’ostetrica Viola Rusca, che presenterà la tesi "Sensibilizzazione delle donne in gravidanza al fenomeno della violenza"; la presidente dell’ordine degli assistenti sociali della Toscana Rosa Barone; la coordinatrice medica aziendale per il Codice Rosa Piera Banti; la responsabile regionale del Codice Rosa Vittoria Doretti; la responsabile del Consultorio Versilia Barbara Quirici.

Anche Pietrasanta si mobilita: sabato alle 10,30 nei locali del Centro Arti Visive si inaugura "Donne...donne", una kermesse di due giornate tutta al femminile. Il fulcro sarà il concorso di pittura "Libera di Essere", a cui hanno aderito 40 artiste. Il primo incontro è alle 16 con "Le Donne nell’Arte": relatrici saranno Irma Morieri, Melania Spampinato, Clara Mallegni e Adriana Bonetti. A seguire sarà presentato il libro di Sandra Borin "Colori di Poesia", e in serata è prevista la cena-spettacolo "La musica è Donna". Domenica alle 11 si parla di "Donne & Potere" con le parlamentari Elisa Montemagni e Chiara La Porta e l’ingegnera Irene Luvisi. Alle 15,30 spazio a "Donne del Mediterraneo": relatrici Ilardia Guidantoni, Beatrice Cherubini e Annalisa Bugliani. L’evento di chiusura avrà per protagonista Susanna Ceccardi.

A Massarosa, domani alle 18 prenderà il via dalla stazione di Bozzano una camminata al buio che attraverso il percorso ’Fiori di Loto’ si concluderà alla panchina rossa in ricordo di Vanessa Simonini in piazza Taddei. Alla serata prenderà parte anche il Soroptimist Italia, che ha fatto esporre una vela all’ospedale Versilia con il numero nazionale dei centri antiviolenza e un banner a Villa Paolina che illustra i segnali di pericolo. E sabato alle 21,15 al teatro Manzoni andrà in scena a ingresso libero lo spettacolo "Ho incontrato il Principe Azzurro". Sempre in ambito teatrale, domani alle 21 Crea a Viareggio ospita "Tappeto rosso" del Collettivo Artemisia, alle 21 al capannone di via Virgilio, progetto teatrale a ingresso libero cui seguirà un intervento a cura del collettivo ’Non una di meno’.