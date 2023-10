Nel 2001 ridipinte in carrozzeria

La saga polemica delle Oceaniche inizia il 30 dicembre 2019 quando il leghista Alessandro Santini scopre che sono state messe in un deposito all’aperto. Poi l’amministrazione Del Ghingaro dirà che erano state rimosse da piazza Puccini perché i perni rotanti (guasti da tempo) rischiavano di far cadere le vele sulle persone. Ma giornali e tv si scatenano, talvolta senza neanche sapere di che si parla. Passa il tempo – parecchio – e il Comune affida il recupero delle Oceaniche all’Istituto centrale del restauro. Gli esperti fanno innumerevoli sopralluoghi e prelievi, e un anno fa confermano che i perni, non di acciaio inox, erano gravemente corrosi e collassati.

Le sculture cinetiche erano state messe in piazza Puccini nel 1994. Già nel 2001 (giunta di centrodestra) dovettero essere restaurate e la riverniciatura fu eseguita in un’autocarrozzeria viareggina. Secondo la relazione del 2022 (redatta dai tecnici Icr Livia Sforzini, Paola Mezzadri, Roberto Ciabattoni e Giancarlo Sidoti), le vele sono di alluminio dentro rinforzi di acciaio al carbonio non inossidabile. Gli esperti del ministero devono verificare come sono state fatte le saldature tra i diversi metalli. E approntare un sistema di restauro e pitturazione resistenti al salmastro.