"Nei nostri cuori". Lanterne rosse. Il ricordo indelebile di Manuele Iacconi

VIAREGGIO

Una lanterna rossa al vento partita dalla minuscola mano del nipotino Leonardo (figlio del fratello Andrea), di appena 2 anni, e che di lui conserverà tanti ricordi sfogliando fotografie o leggendo, in un futuro prossimo, degli articoli di giornale. Venerdì sera gli amici di una vita di Manuele Iacconi, morto a 33 anni tragicamente il 30 novembre 2014 a seguito di una brutale aggressione subita la notte del 31 ottobre 2014, lo hanno voluto ricordare, come accade dal 2015, con una toccante cerimonia, al campo sportivo di Piano di Mommio, prima dell’incontro di calcio valevole per il campionato Uisp tra Piano di MommioManu (squadra nata in suo ricordo) e Hotel Virginia. Mentre le due squadre si scaldavano, al piccolo campo sportivo che il Piano di MommioManu ha reso un gioiellino, sono arrivati gli amici ed i familiari più intimi di Manuele, a partire dai genitori Stefano e Rita e dal fratello Daniele (assente per motivi personali l’altro fratello Andrea), tutti impegnati a darsi da fare per rendere la serata la più conviviale possibile, con tanto di mondine abbrustolite e vino rosso d’accompagnamento. Alla presenza del consigliere regionale Elisa Montemagni e del vice sindaco di Massarosa Damasco Rosi – entrambi hanno ricordato la figura di Manuele "che si era contraddistinto all’interno della comunità per il proprio modo di fare, per la disponibilità e per la passione che metteva in ogni cosa che faceva" -, il padre Stefano, che assieme alla moglie ha idealmente dato il calcio d’inizio della partita, visibilmente emozionato e con un filo di voce, ha detto: "Grazie a questi meravigliosi ragazzi, che cercano di affievolire il dolore che ci pervade, inesorabile, da quella maledetta notte". In prima linea nell’organizzazione dell’evento, assieme a Mirko Simonini, Alessandro Gipardetti, Alessio Franciosi e tanti storici amici, Marco Lasurdi: “Tutto quello che facciamo, lo facciamo per Manu".

Sergio Iacopetti