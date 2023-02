Negozi accessibili a tutti Arrivano le pedane per disabili

Scalini offlimits e assenza di pedane per carrozzine da sempre pregiudicano l’accesso dei disabili in alcune attività commerciali del centro. Un problema emerso durante la mappatura eseguita nel 2021 dall’associazione “Luccasenzabarriere“ (nella foto) ma con una prima risposta grazie all’iniziativa dell’Unitalsi, che distribuirà dodici rampe e altrettanti campanelli wifi per consentire al disabile di avvisare l’esercente della propria presenza. L’associazione li acquisterà grazie al contributo di circa 3mila euro deliberato dalla giunta attraverso l’assessorato al sociale. L’assessore Tatiana Gliori, in proposito, ricorda che la mappatura del 2021 aveva rilevato 38 attività con elementi fisici che ne impedivano la libera e completa accessibilità: "Con l’assessore all’associazionismo Andrea Cosci e il presidente della Consulta del Volontariato Andrea Galeotti abbiamo cercato la soluzione più efficace per superare questi ostacoli".

La formula, sperimentale, prevede che l’Unitalsi acquisti i dispositivi per poi consegnarli in comodato d’uso gratuito all’associazione “Le Botteghe di Pietrasanta“, la quale li concederà a chi ne farà richiesta: la copertura iniziale sarà di una rampa ogni 3-4 attività. "Se riscontreremo un interesse forte, da parte dei commercianti – aggiunge Gliori – non esiteremo a incrementare la disponibilità di questi strumenti, acquistandone altri".