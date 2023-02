Nauropsichiatria in crisi "Un bando per assumere"

"Il servizio di neuropsichiatria infantile, a seguito di pensionamenti e altre problematiche legate alla carenza di professionisti, è effettivamente in difficoltà". Di fronte al grido di un padre, che da due mesi e mezzo non vede più garantito il percorso di assistenza specialistica per il figlio di cinque anni, la Asl non si nasconde. A dicembre la neuropsichiatra che aveva il piccolo in cura è andata in pensione, "e nonostante la dottoressa avesse avvisato l’azienda con un anno di anticipo – ha raccontato il padre a “La Nazione“ – non è stata sostituita". Il risultato è che, dal primo dicembre, i percorsi di psicomotricità, di logopedia e assistenza mirata per i bambini con patologie neuropsichiatriche, come quelle legate alle spettro autistico, sono rimasti in sospeso.

Due mesi e mezzo sono un’eternità per un genitore, che al proprio figlio donerebbe anche il proprio cuore; ma soprattutto per un bambino, che necessita di essere accompagnato nella crescita. Per questo il padre, che ha scelto di condividere la sua preoccupazione e di cui non faremo il nome per tutelare la privacy del figlio, ha chiesto garanzie precise alla Asl. E a lui, come a tutte le famiglie coinvolte da questo blocco delle prestazioni, la direttrice generale dell’Asl Toscana Nord Ovest, Maria Letizia Casani, risponde. "L’azienda sanitaria – spiega una nota dell’Asl – ha autorizzato una nuova acquisizione di personale per la Versilia. Inoltre, i concorsi sono stati banditi e entro breve dovrebbe essere disponibile un’ulteriore graduatoria da cui attingere".

L’obiettivo dell’azienda sanitaria "è quindi quello di avere quanto prima un nuovo neuropsichiatra infantile a tempo pieno". Per tamponare l’emergenza, che si è aperta per il pensionamento di un medico, "da questo inizio di 2023 sono state spostate sulla zona Versilia 14 ore di una professionista proveniente da un altro territorio. E questo ha consentito almeno di aumentare l’offerta".

La Asl aggiunge poi di comprendere le preoccupazioni del genitore che si è rivolto a La Nazione, ma sottolinea che "sta facendo tutto il possibile, compatibilmente con le risorse disponibili e grazie all’impegno e alla professionalità del personale, per seguire le situazioni in carico al servizio, a partire da quelle più serie, ma senza dimenticare tutte le altre, in tempi accettabili. Si tratta di un compito non facile, visto che la popolazione di minori della Versilia è di circa 21mila unità. Ma con il prossimo arrivo di un nuovo neuropsichiatra infantile - conclude la Asl – la situazione potrà sicuramente migliorare".

Red. Viar.