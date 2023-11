Natale Torna la pista di pattinaggio su ghiaccio

Nonostante il meteo sembri suggerire altro, tra poco più di un mese è Natale. E il Comune si sta attrezzando di conseguenza, addobbando a festa i luoghi nevralgici del tessuto commerciale cittadino. Ieri sono partiti i lavori per il montaggio di ’Viareggio on ice’, la pista di pattinaggio sul ghiaccio di circa 600 metri quadri che animerà lo spiazzo di fronte al caffè Margherita. La pista è realizzata dalla ditta Axl srl, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Viareggio e il patrocinio della Federazione Italiana Sport Ghiaccio. Gli utenti potranno noleggiare i pattini direttamente in loco: inoltre, potranno usufruire dei caschetti di protezione, e del “pinguino tutor”, dedicato a chi muove i primi passi sul ghiaccio. Ospiti di riguardo gli immancabili Babbo Natale e Befana, che consegneranno dolci e doni ai più piccolini. La pista sarà realizzata entro la fine del mese per essere inaugurata il 1° dicembre, e resterà aperta tutti i giorni fino al 21 gennaio, a orario continuato dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 20; il venerdì e il sabato dalle 10 alla mezzanotte e la domenica dalle 10 alle 22. Inoltre, sono previste delle aperture straordinarie durante le festività natalizie, compresa la notte di San Silvestro, per chi volesse festeggiare l’arrivo del nuovo anno sui pattini.