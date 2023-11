Natale, ecco il programma. Torna la pista col ghiaccio. Concerto a Capodanno

FORTE DEI MARMI

Torna la pista di pattinaggio coperta così come anche la Befana sarà nuovamente in versione ’volante’. E, novità assoluta, il concerto in stile viennese la mattina di Capodanno. E’ pronto il calendario di appuntamenti di Natale che dal 1° dicembre al 7 gennaio vedrà l’accensione della luminaria nel centro e nelle frazioni grazie ancora alla sinergia tra Comune – che mette in campo 95mila euro – e il Centro commerciale naturale. Zeppe di luci come sempre le palme sul lungomare ma anche Vittoria Apuana, la Caranna, la Vaiana avrà pure l’albero e un presepe e per quanto riguarda il cuore del paese, è allo studio la possibilità di rendere ancor più scintillante via Carducci con allestimenti luminosi anche nelle piante e nelle vasche. L’Unione prorpietari bagni invece provvederà alla luminaria al pontile.

"Il 2 dicembre – anticipa l’assessore al turismo Graziella Polacci – è prevista l’accensione del maxi abete da 13 metri che verrà collocato al pontile, messo a disposizione anche quest’anno dal comune di Abetone Cutigliano. Replicheremo il Regno di Babbo Natale dentro il Fortino dal 1° dicembre con iniziali aperture prefestive e festive e, dal 22 dicembre al 7 gennaio, mattina e pomeriggio a ingresso gratuito: ci sarà una sala dedicata ai giochi Lego, una ai laboratori, ci sarà la stanza del cinema e quella con giochi interattivi, oltre alla possibilità di scrivere la letterina a Babbo Natale a piano terra. Le festività 2023 vedranno il ritorno della pista di pattinaggio di 30x10 metri in pineta Tarabella, sarà coperta per evitare i disagi del maltempo e resterà allestita dal 2 dicembre fino al 21 gennaio". L’associazione Forte Forte tutto l’anno organizzerà i mercatini dell’artigianato in piazza Garibaldi e nel tratto di via Mazzini dal 1° al 26 dicembre e non mancherà animazione per le vie del centro nel weekend con performer e street band e esibizioni gospel l’1 e 9 dicembre a Vittoria Apuana e il 30 dicembre in piazza Garibaldi. "Ci sarà anche il San Silvestro sotto il fortino – prosegue Polacci – con musica e divertimento e il 1° gennaio a mezzogiorno proporremo per la prima volta il concerto di Capodanno in piazza Garibaldi. La Befana? Stiamo definendo i dettagli. Diciamo che non ci sarà lo show col paracadute ma....tornerà a volare".

Francesca Navari