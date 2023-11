"Natale a Massarosa". Un mese di appuntamenti all’insegna delle festività

La magia delle feste in campo con la rassegna "Natale a Massarosa", un mese di eventi e appuntamenti verso la la notte più speciale dell’anno. Si parte il 3 dicembre da Piano di Mommio per proseguire l’8 dicembre a Stiava, il 10 a Massarosa e il 17 a Piano di Conca. Massarosa si trasformerà in un vero e proprio villaggio di Natale con molte idee regalo negli stand di hobbisti, ambulanti e associazioni seguiti dal Consorzio di Promozione Turistica InVersilia che curerà la parte dedicata ai mercatini.

La novità di quest’anno sarà l’animazione per i più piccini targata Also Eventi. Immancabile l’appuntamento con Babbo Natale che si concederà per tante magiche foto ricordo e donerà un simpatico omaggio natalizio a tutti i bambini sullo speciale Track di Babbo Natale, con tanto di laboratori creativi. Sul palco, ogni fine settimana, anche spettacoli natalizi, esibizioni di ballo e di canto delle scuole e delle associazioni del territorio. Tornano infine anche per questo Natale i presepi viventi (domenica 10 nel capoluogo e domenica 17 a Bozzano).

"Si conclude un 2023 in cui gli eventi sono tornati finalmente grandi protagonisti a Massarosa – commenta l’assessore al turismo Fabio Zinzio –; il programma del Natale coinvolge le diverse frazioni in un calendario unico, un’opportunità per le categorie e una grande festa per tutti". "Il Natale è un periodo magico in cui condividere l’atmosfera di festa – aggiunge la sindaca Simona Barsotti –; ’Natale a Massarosa’ è un’occasione per fare comunità e vivere insieme la magia del Natale".