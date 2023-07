Nata quasi 40 anni fa Ha oggi oltre 50 dipendenti

Per fortuna quando è divampato il maxi incendio il Versilia Supply Service era chiuso. Nessun dipendente si trovava all’interno dell’azienda o del magazzino che sorge in via Paolo Savi, nel cuore della Darsena. E proprio per essere un ideale supporto del cantieri navali della Darsena era nata quest’azienda nel 1985 per volontà di Giuliano Tomei, attuale prendente del Viareggio calcio (nella foto), e che ancora oggi è l’amministratore delegato di un’azienda a carattere familiare, ma che in in questi quasi 40 anni è cresciuta e si è fatta conoscere e apprezzare in tutto il mondo per la qualità dei servizi assicurati. Oggi il Versilia Supply Service conta oltre 50 dipendenti e ha chiuso il 2022 con un fatturato di 25 milioni di euro. Con un’attività importante di import-export a livello internazionale. Circa il 40% del fatturato viene fatto con i paesi Europei, un altro 40% con quelli extra europei (soprattutto Stati Uniti, Cina e Giappone) e solo il 20% con il mercato nazionale. La guerra russo-ucraina ha creato non poche difficoltà facendo vacillare l’importante mercato russo. Ma a questa e ad altre difficoltà l’azienda ha sempre saputo far fronte, grazie soprattutto a un magazzino ben fornito. Purtroppo quello stesso magazzino da cui è partito il devastante incendio. Il Versilia Supply Service ha sedi a Viareggio e a Livorno, ma anche ad Antibes in Francia e a Palma di Maiorca in Spagna. E’ stata invece recentemente chiusa la sede dei Caraibi a causa delle difficoltà legate al Covid.