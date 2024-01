Nasce la sezione Anffas. Sportello per i disabili

Un sostegno in più ai disabili del territorio e alle loro famiglie. È la missione della sezione versiliese dell’Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo (Anffas), costituita nei giorni scorsi alla sede del Cowork di Pietrasanta e fondata da 14 persone. Nell’attesa di allestire la sede ufficiale a Seravezza, la nuova realtà ha eletto il proprio direttivo. Il ruolo di presidente è stato assegnato a Monia Battistini, la quale sarà coadiuvata da Stefano Bettarini, Savino Lorusso, Danila Aloisi, Sandra Gemignani, Tiziana Palagi, Franca Rombi, Gherardo Ghelardi, Irene Coppedè, Patrizia Landi, Valeria Lorenzoni, Paola Pinelli, Laura Pucciarelli e Federica Verona. "L’obiettivo – dice Battistini – è far conoscere e far rispettare i diritti delle persone disabili, partendo dalla convezione Onu. È un giorno importante perché siamo entrati ufficialmente in una grande famiglia al termine di un percorso nasce quasi due anni fa con la costituzione di un comitato promotore".