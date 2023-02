Nasce la riserva di pesca per promuovere il territorio

Apre una riserva di pesca nell’area Medicea. Sabato alle 11 a Palazzo Mediceo, la Fondazione presenterà una nuova iniziativa turistico ambientale: la "ZRS Riserva Medicea". L’iniziativa è nata da un’idea dell’assessore Michele Silicani, mentre la realizzazione è stata affidata all’esperto proprio di pesca sportiva Gionata Paolicchi. "L’iter non è stato semplice – dichiara Paolicchi – e siamo quasi in dirittura d’arrivo e ringrazio il sindaco Alessandrini, il vice Adamo Bernardi e l’assessore Silicani. Fondamentale anche il contributo dei volontari di due associazioni “Mosca Club Apuano” e “Fly Club 90”". Pescare in riserva non sarà gratis, immettere trote nel fiume ha un costo importante ed i proventi verranno reinvestiti nel progetto e destinati a mantenere la fauna ittica nel fiume Vezza, al ripristino dell’incubatoio di valle a Le Mulina. Anche il Comune di Stazzema patrocina la riserva che sarà suddivisa in due parti: zona cattura e zona no kill. La cattura che permetterà di trattenere cinque capi ha un costo di 25 euro, inizia al Puntone e termina alla cascata 200 metri sopra Palazzo Mediceo, da lì, poi, si avrà la zona No Kill che termina all’altezza del distributore di carburante all’Argentiera: qui il pesce dovrà essere rilasciato e si potrà pescare solo con la tecnica della mosca e dello spinning, amo singolo ed ardiglione schiacciato. La zona cattura sarà aperta tra marzo fino a fine aprile. La zona no kill sarà aperta fino al 31 dicembre, a 18 euro.