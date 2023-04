Nasce il polo sportivo "Rilancerà la frazione"

Un trampolino di lancio per tutta la frazione. È così che il candidato sindaco Alberto Giovannetti (Lega, Ancora Pietrasanta e Pietrasanta prima di tutto-Forza Italia) definisce l’intervento in corso tra via Cavour e l’Aurelia, all’ex tennis club di Focette, dove sorgerà il polo sportivo. "Chi non conosce il progetto – spiega – e oggi dimentica di aver contribuito anni fa alla trasformazione della zona in area a uso sportivo con apposita variante urbanistica, potrebbe alimentare qualche equivoco a uso elettorale: voglio sgomberarlo subito. Il nuovo impianto polivalente, oltre a 8 campi da padel, un sistema di pareti artificiali per l’arrampicata e zone per spinning e pilates, prevede quasi 4mila metri quadrati a verde, con prati a bassa richiesta di irrigazione, alberi e siepi". Giovannetti ricorda che la gestione del project, affidata alla Sentinel group di Milano, è avvenuta tramite bando, con la società che gestirà la struttura per 30 anni versando un canone annuo, dopo di che il Comune entrerà in possesso dell’impianto.