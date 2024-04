Nasce il polo scolastico di Tonfano. Tra dieci giorni partono gli scavi. Primo edificio pronto nel 2026

Con i lavori di scavo in partenza tra una decina di giorni il cantiere che porterà alla nascita del polo scolastico di Tonfano decollerà ufficialmente. Con un punto fermo: entro marzo 2026 dovrà essere pronto il primo lotto, cioè quello da quasi 6 milioni finanziato dal Pnrr, unendo le già esistenti elementari “Bibolotti“ (già demolita) e medie “Santini“. Dopo di che, con risorse comunali per circa 4 milioni di euro, il nuovo e moderno edificio a “elle“ sarà completato e potrà ospitare anche le elementari “Mancini“ della Quadrellara. È stato l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci (nella foto) a presentare a genitori e docenti progetto completo e cronoprogramma all’incontro di giovedì alla Misericordia di Tonfano, introdotto dal dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Pietrasanta 2 Luca Di Martino.

"Abbiamo suddiviso l’intervento in tre macro lotti – spiega Marcucci – per mitigare al massimo l’impatto del cantiere sull’attività didattica. Con il primo realizzeremo le nuove scuole elementari, pronte per il 2026-2027 e rivolta a tutti gli alunni di ’Santini’ e ’Bibolotti’. A quel punto demoliremo l’edificio dove si svolgono attualmente le lezioni, costruiremo le nuove medie e una volta ultimato lo stabile, redistribuiremo definitivamente i ragazzi negli spazi disponibili in modo da portare, nel nuovo plesso, anche i bambini della Quadrellara". L’ultimo lotto sarà dedicato invece alla palestra, anche se Marcucci ha assicurato che già per la conclusione della prima fase dei lavori sarà installata una tensostruttura nell’adiacente campetto da basket "per allestire uno spazio sicuro, confortevole – dice ancora – e nell’immediata pertinenza dell’edificio scolastico: permetterà di svolgere temporaneamente attività motoria, riunioni e assemblee". Il polo come detto avrà una forma a “elle”, con accesso principale sempre in via Beato Angelico e quelli secondari anche dalle vie Catalani e Sant’Antonio. "L’edificio – conclude – avrà un rivestimento in muratura, materiale caratteristico e rappresentativo del contesto urbano storico e paesaggistico. Tutta l’impiantistica è stata concepita in un’ottica di massimo rispetto ambientale ed energetico, tra sensori di movimento, impianti fotovoltaici e luci crepuscolari". Il progetto, infine, è finanziato con risorse Pnrr per oltre 5,7 milioni, ai quali se ne sono recentemente aggiunti ulteriori 500mila (330mila da bando della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca e altri 170mila di risorse comunali) per opere accessorie quali allestimenti interni e laboratori didattici. Sarà recuperato anche il portale di marmo, lato via Catalani, per lasciare una traccia storica, a memoria dell’edificio che ha visto crescere tanti tonfanini.

In scìa arriva una nota polemica a firma del consigliere Pd Nicola Conti. "Bene ma non benissimo. È necessario – scrive – che l’amministrazione si attivi fin da subito per un progetto integrato complessivo che preveda anche la palestra, propedeutico per il reperimento dei fondi necessari per la sua realizzazione. Infatti allo stato attuale non è presente alcuna palestra che dovrà essere ad uso promiscuo, grave mancanza perché è anomalo pensare ad un polo scolastico nuovo senza un elemento strutturale così importante sia per la scuola che per la comunità. Un altro punto debole, che però verrà approfondito entro l’anno scolastico 2026-2027 sarà la carenza di aule didattiche ad uso laboratori nel periodo transitorio tra il primo e secondo lotto. Una possibile soluzione – conclude Conti – potrebbe essere l’uso di container dedicati solo ed esclusivamente a questa funzione e non come aule ordinarie".

Daniele Masseglia