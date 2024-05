Nasce il Museo Mitoraj . A dicembre la nuova piazza

Succederà prima di Natale, quando al posto delle attuali recinzioni del cantiere del Museo Mitoraj sorgerà una nuova piazza verde nel cuore della città. Inizierà così a prendere forma un angolo destinato ad essere vissuto non solo per l’arte ma come punto di ritrovo e passeggio. Con le vetrate del museo che daranno l’idea di uno spazio non chiuso all’esterno, ma sempre visibile. E tutt’intorno cambieranno la viabilità e i percosi pedonali, su tutti la riqualificazione del passo che collega via Stagi e via Oberdan. A svelare tempistiche e progetti è il sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti, reduce da un sopralluogo che ha fornito l’occasione di elaborare una tabella di marcia più precisa dopo un confronto con la ditta.

La prima tappa è per fine maggio con il completamento della scalinata in marmo lato via Oberdan, mentre entro fine giugno saranno allestiti gli infissi, con le parti in vetro installate per ultime per non rischiare di danneggiarle durante le lavorazioni più pesanti. Nel frattempo sono partite le operazioni sugli impianti (elettricità, condizionamento e irrigazione), dopo di che sarà stesa la pavimentazione. "Pavimentazioni, impianti, infissi, scala interna e ascensore saranno pronti a dicembre – dice Giovannetti – periodo in cui il museo sarà in parte fruibile. In primis la zona esterna lato via Oberdan, cioè la porta di accesso principale. Qui sono previsti manto erboso, alberature, un olivo monumentale lato Massa e la scultura in bronzo ’Corazza’ di Mitoraj lato Viareggio". Per collegare l’ingresso al museo con il centro storico è stato predisposto dall’ufficio tecnico un progetto di riqualificazione del tratto via Stagi-via Oberdan e verrà inoltre depotenziato il traffico delle auto con un’estensione della superficie riservata ai pedoni. Un ulteriore collegamento, carrabile e pedonale è rappresentato da via Caduti lager nazisti, a mare del museo, area che sarà ridisegnata a verde con piante da frutto ornamentali. "Oltre allo spazio permanente per le opere di Mitoraj – conclude – un altro ospiterà le creazioni di altri artisti, in una turnazione definita dalla Fondazione Mitoraj. Le vetrate lungo il perimetro del museo garantiranno quella visibilità verso l’esterno che riprende l’idea di arte che aveva Mitoraj: un elemento di quotidianità da vivere passeggiando in strada. Anche la piazza, a prescindere dagli orari del museo, diventerà un luogo nuovo di socialità urbana, coniugando arte e cultura con il bisogno di partecipazione della città".

Daniele Masseglia