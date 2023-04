Nasce il gemellaggio sportivo con la Cina

"Un gemellaggio turistico sportivo e culturale con la Cina". I piccoli giocatori dell’Ohyeah Sports, accompagnati Rong Yi Lu e Wang Qi, dirigenti della squadra cinese, hanno fatto visita in Comune al primo cittadino Bruno Murzi. Ad accogliere la delegazione anche il consigliere allo sport Alberto Mattugini e Umberto Mannella presidente della Universal Youth Cup Torneo Internazionale Apuane Memorial Dott. Michele Aliboni a cui partecipa la squadra cinese di Wenzhou. Durante l’incontro si è aperta la strada per un possibile gemellaggio sportivo turistico e culturale tra le due città: Sono davvero felice di poter avviare questa collaborazione – ha affermato Murzi – un ponte importantissimo tra la nostra cittadina e la Cina a cui ha contribuito in modo rilevante la signora Lan Yao che da vent’anni vive a Forte dei Marmi".