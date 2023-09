Nasce il Corso Mazzini I colori di Moses Levy per rinnovare la strada Venerdì iniziano i lavori

di Martina Del Chicca

Il negoziante si affaccia alla porta, e guarda con curiosità il capannello di tecnici e progettisti riuniti intorno all’assessore ai lavori pubblici Federico Pierucci. Poi domanda al vicino: "Ma allora, cominciano davvero?". Davvero. Oggi in piazza Dante inizierà l’allestimento del cantiere per gli interventi di rifacimento di via Mazzini. Ci vorrà un anno, trecento giorni, per veder completato il progetto di riqualificazione coordinato dall’architetto Enrico Bascherini , che si è lasciato ispirare dalla storia di Viareggio. Dai colori di Moses Levy e alle geometrie di Galileo Chini. Un intervento da due milioni e centomila euro – ad aggiudicarsi l’appalto è stata la ditta edile Bicicchi – finanziato per il 40% con risorse proprie del Comune e per il 60% con i fondi “Rigenerazione urbana“ del Pnrr (con un bonus del 10%, ottenuto presentando il progetto esecutivo entro la fine del 2022).

Al termine del maxi intervento, per agevolare i flussi di traffico sarà realizzata anche una rotonda in piazza Dante: "Con gli uffici – spiega Pierucci – stiamo procedendo all’affidamento dell’incarico di progettazione. Dalle analisi svolte dalla Municipale è emerso che quest’incrocio (governato da quattro semafori riuniti in una manciata di metri quadrati) risulta uno dei più trafficati della città. E proprio per snellire la circolazione abbiamo deciso di realizzare una rotatoria".

Ma torniamo al presente. Venerdì cominceranno gli scavi nei primi due isolati a monte della strada, tra via Pucci e piazza Dante. "I lavori – prosegue Pierucci – procederanno due isolati alla volta, scendendo verso il mare, proprio per limitare i disagi legati all’interruzione del traffico veicolare che sarà circoscritta al solo tratto in cui è in corso l’intervento. Ovviamente – aggiunge – tutte le attività resteranno sempre raggiungibili". La prima fase è dedicata ai sottoservizi: saranno completamente rinnovate la fognatura nera, bianca, l’acquedotto, le condotte del gas e sarà realizzato il nuovo sistema per l’illuminazione pubblica. La lampade volanti, agganciate da facciata a facciata, saranno sostituite da lampioni a terra con luci a led con una potenza del 30% superiore rispetto al minimo previsto dalla normativa.

Finite le “fondamenta“, comincerà a prendere forma la nuova via Mazzini. Concepita più come una promenade che come un’arteria di collegamento. La carreggiata sarà ridotta al minimo per consentire la realizzazione della nuova pista ciclo-pedonale che si stenderà sul fronte Nord. Un’opera in calcestruzzo architettonico con pigmentazione blu e inerti bianchi, che dalla stazione e raggiungerà la Passeggiata ricalcando idealmente il percorso dalla linea tranviaria che nei primi del ’900 collegava la costa fino al Forte. Poi distrutta nei bombardamenti delle guerra. Per separarla dalla carreggiata sarà alzato un cordolo, arricchito da alberi a basso fusto e aiuole.

Sul fronte opposto, lato Sud, saranno realizzati parcheggi a lisca con un metro di compensazione per agevolare le manovre in uscita degli automobilisti. Gli stalli caleranno dagli attuali 169 a 149. "Ma contiamo di poterne recuperare alcuni – dice Pierucci – grazie ad un confronto in corso con la chiesa di San Paolino, che sta a sua volta progettando un piano di rinnovamento del piazzale". Tra la via Fratti e la via Battisti sorgerà invece “una piazza nella strada“, di collegamento col nuovo (prima o poi) Piazzone.

Dunque per luglio si prevede l’inaugurazione della nuova via Mazzini, la strada con l’ambizione di trasformarsi in un Corso. Ma quello che si domanda chi vive e lavora lì è se a tanta sospirata bellezza corrisponderà altrettanta funzionalità. In sintesi che cosa accadrà quando in via Mazzini, insieme al normale traffico, si incroceranno corrieri, mezzi di soccorso, l’ingresso e l’uscita degli alunni delle Pascoli...