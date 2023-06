Nasce "Amici del termalismo" Iniziativa dell’onorevole Zucconi

Le terme rappresentano da sempre un’eccellenza tutta italiana per qualità delle acque minerali e dei servizi offerti, oltre che per l’attrattività dal punto di vista turistico dei territori nei quali sono collocate. "È per questo motivo che, insieme all’onorevole Francesco Michelotti, deputato Fd’I, abbiamo deciso di ricostituire il gruppo interparlamentare “Amici del Termalismo”" annuncia l’onorevole Riccardo Zucconi. "Il gruppo, aperto a parlamentari e senatori – spiega Zucconi –, si occuperà di affrontare tutte le tematiche legate al termalismo, che sta vivendo in questi ultimi anni una fase di espansione senza precedenti, grazie ad una rinnovata consapevolezza da parte delle persone di quello che le terme offrono per rispondere alla crescente necessità di prendersi di cura di sé, sia per la prevenzioneterapia che per poter godere di momenti di benessere e svago".