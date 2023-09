Nardini coordinerà eventi culturali e turistici a Seravezza

Nuova riorganizzazione delle deleghe per ottimizzare la macchina comunale e potenziarne il coordinamento. Il sindaco Lorenzo Alessandrini ha assegnato a Tessa Nardini, capogruppo della maggioranza in consiglio comunale e consigliera già delegata al turismo, il coordinamento degli eventi culturali e turistici oltre al rapporto con le Fondazioni. L’obiettivo, si legge nel decreto del sindaco, è di "riorganizzare le deleghe per materie, incaricando la consigliera Nardini al coordinamento e al monitoraggio delle attività legate agli eventi culturali e turistici in svolgimento a vario titolo sul suolo comunale, per incrementarne l’efficienza, nonché i rapporti con le fondazioni e le associazioni che li organizzano". Un nuovo incarico per la consigliera già impegnata sul fronte dello sviluppo turistico, con la promozione di eventi quali “A Gospel Night” a Querceta, il concerto di Natale nel duomo di Seravezza con gli strumentisti della Scala di Milano e le due edizioni di SerraFest ma anche le escursioni di questa estate nella Valle del Serra. "Sono molto felice per questa nuova delega – commenta Tessa Nardini – e ringrazio il sindaco per la fiducia. Un coordinamento che consentirà di lavorare con sempre maggiore incisività per uno sviluppo di tutto il territorio. Innanzitutto attraverso il consolidamento del collegamento dell’area di Palazzo Mediceo col centro storico, direttrice sulla quale si sta muovendo con decisione la Fondazione, e progressivamente per un rilancio del territorio".