Nardella abbraccia Del Ghingaro. Un aperitivo in Passeggiata

E mentre il Pd viareggino l’altra sera si dannava e cercare un’alternativa all’Asse di penetrazione (quella strada immaginata nientepopodimeno che da un’esponente d’antan come Fabrizio Manfredi che ancora oggi vuole dettar la linea ai Dem), il sindaco di Firenze Dario Nardella si è concesso un aperitivo da Galliano con il collega Giorgio Del Ghingaro. Un rendez-vous rilassato come testimonia lo scatto rubato da un paparazzo all’esterno del locale in Passeggiata. Che cosa si saranno detti? Nardella, un tempo vicino a Renzi, a maggio concluderà il mandato a Palazzo Vecchio e molti lo danno come il candidato forte del Pd toscano alle europee. Forse, l’incontro serviva proprio a saggiare il terreno in vista di un accordo con Del Ghingaro che a Viareggio (e non solo) ha un bel bagaglio di consensi. E, certo, non sarebbe la prima volta. Ma i temi sono tanti (Regionali, Multiutility). Del Ghingaro si fiderà ancora del Pd? E viceversa?