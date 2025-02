Musica per socializzare. La "Diafonia" entra a scuola

La musica come veicolo di integrazione e socializzazione. È la missione de "L’orchestra e la vocalità", corso di didattica e propedeutica musicale che l’associazione "Diafonia" ha avviato alle elementari "Bibolotti" di Tonfano coinvolgendo i 78 alunni delle cinque classi. Il progetto andrà avanti fino a maggio-giugno e sfocerà in un’esibizione con la location ancora da individuare. L’iniziativa era stata chiesta da alcune insegnanti ed è stata poi elaborata con l’assistenza di Sandra Da Prato e realizzata dalla "Diafonia", presieduta da Maurizio Castagnini. Una volta che l’associazione ha raccolto i fondi, il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Pietrasanta 2 Luca Di Martino ha approvato il progetto.

"Ci abbiamo lavorato con grande entusiasmo – spiega la ’Diafonia’ – con un ringraziamento a chi ha stanziato contributi significativi, ossia il Consorzio mare Versilia e Federablerghi Marina, col supporto dei privati tra cui il presidente della Pro Focette Rodolfo Zucchi e l’associazione ’Musica Viva’ presieduta da Michael Guttman. La gestione del progetto è stata affidata alla maestra Stefania Goti (nella foto), nota per la sua passione e competenza nell’insegnamento musicale. I bimbi saranno coinvolti in attività di canto corale, che favoriscono la coesione di gruppo, e l’espressione individuale attraverso la voce, il tutto attraverso l’elemento del gioco per stimolare la creatività".

d.m.