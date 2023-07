Musica maestro Corsanico sogna col suo Festival

MASSAROSA

Torna a Massarosa, il 42° Corsanico festival che inizierà sabato 8 luglio nella Pieve di San Michele Arcangelo. Organizzato dall’Associazione Culturale Amici della Musica d’Organo Vincenzo Colonna nel rispetto della storica tradizione artistico e musicale che l’ha portato ai livelli che oggi lo caratterizzano.

Si tratta di una stagione che si svilupperà in otto concerti, di cui tre nel mese di luglio (8, 16 e 22) e cinque nel mese di agosto (5, 12, 15, 19 e 26). Si inizierà sabato prossimo, 8 luglio, per poi terminare sabato 26 agosto con un programma quanto mai variegato che varierà dalla musica barocca alla musica da film, dalla musica lirica alla musica rinascimentale. L’inaugurazione col duo Angel Cervera Manzanares (flauti dolci) e Rafael Del Campo Merino (organo) con un repertorio di musica spagnola, mentre per domenica 16 è previsto il ritorno del più noto trombettista italiano Nello Salza che con il suo complesso si cimenterà nelle musiche da film di Ennio Morricone. Gli “Spiritosi affetti” saranno di scena sabato 22 in un programma di musiche rinascimentali con Daniele Boccaccio (cembalo e organo), Massimo Lombardi (liuti rinascimentali e barocchi), Silvio Rosi (liuti e voce) e Donato Sansone (percussioni e flauti). Sabato 5 agosto l’ensemble formato da Michele Santi e Francesco Bellotti e dall’organista Marco Arlotti. Sabato 12, invece, il grande organista Enrico Viccardi che si cimenterà sul “Colonna” con un concerto dedicato esclusivamente a musiche di J. S. Bach. Tutti i concerti avranno inizio alle 21,15 al prezzo di 10 euro, tranne quelli dell’8 luglio, del 12 e 15 agosto ad ingresso libero.

Mario Pellegrini