Torre del Lago (Lucca), 17 agosto 2021 - Un altro fine settimana vissuto sotto la spada di Damocle delle risse: tra sabato e domenica schiaffi, botte e persino bastonate hanno punteggiato a macchia di leopardo tutti i luoghi del divertimento sul litorale viareggino. Tante le sirene delle ambulanze che hanno risuonato nella due giorni clou dell’estate, con gli operatori sanitari impegnati in modo massivo per garantire l’incolumità dei coinvolti, quasi esclusivamente giovani, stando ai racconti dei testimoni. Comunque, gli interventi hanno...

Torre del Lago (Lucca), 17 agosto 2021 - Un altro fine settimana vissuto sotto la spada di Damocle delle risse: tra sabato e domenica schiaffi, botte e persino bastonate hanno punteggiato a macchia di leopardo tutti i luoghi del divertimento sul litorale viareggino. Tante le sirene delle ambulanze che hanno risuonato nella due giorni clou dell’estate, con gli operatori sanitari impegnati in modo massivo per garantire l’incolumità dei coinvolti, quasi esclusivamente giovani, stando ai racconti dei testimoni. Comunque, gli interventi hanno evidenziato conseguenze lievi tra i protagonisti.

L’epicentro del fenomeno - che mai come quest’anno sta caratterizzando l’estate versiliese - si è spostato a Torre del Lago. Sabato sera, sulla Marina, una discussione è degenerata in malo modo: più gruppi di persone tra viareggini, turisti (con accento ligure, raccontano alcuni presenti) e stranieri, sono rimasti coinvolti in una maxi rissa che si è risolta a bastonate. Sul posto, per sedare il tumulto e calmare gli animi, sono dovuti intervenire i carabinieri. Per fortuna, nonostante le armi improvvisate, nessuno dei coinvolti ha riportato ferite importanti. Ma quel che è certo, è che i frequentatori delle notti torrelaghesi hanno vissuto momenti di grande paura.

Zuffe e tafferugli hanno movimentato in negativo anche le serate viareggine, oltre ad attimi di follia. Come quello vissuto domenica, attorno alla mezzanotte, in fondo al Viale Europa, in Darsena, dove un giovane - senza motivi apparenti - ha usato la cinghia dei pantaloni per dare una frustata a un ragazzo di passaggio in sella alla sua bici, facendolo rovinare a terra. L’aggressione ha richiamato l’attenzione di alcuni avventori di un ristorante, che a loro volta hanno allertato una volante della polizia che pattugliava il Vialone. L’assalitore ha iniziato ad allontanarsi e, quando si è accorto di essere inseguito dagli agenti, è scappato di corsa, infilando poi un’entrata verso il mare e facendo così perdere le sue tracce.

Sempre in tema di movida, terza denuncia in dieci giorni per il bagno Crystal Fortunato di Torre del Lago, dove la musica non si spegne nonostante i divieti e i richiami delle forze dell’ordine. Da quando il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha firmato l’ordinanza che impone ai pubblici esercizi lungo la Marina di Torre del Lago lo stop all’intrattenimento musicale dopo l’una di notte – era il 6 agosto – le serate con dj-set già in programma nel locale si sono svolte regolarmente. L’ultima contestazione è stata fatta dagli agenti del Commissariato alla vigilia di Ferragosto: all’1.45 di notte la musica era ancora alta. Per questo la Questura di Lucca e il Comune stanno adesso valutando provvedimenti, che potrebbero scattare oggi o domani.

DanMan