Musica e solidarietà Dal Blues festival

Un successo, anche di solidarietà. Il Seravezza Blues Festival conferma ancora una volta il proprio impegno nel sociale, uno dei tratti che più e meglio lo definiscono: l’associazione culturale Alexandre Mattei – promotrice della kermesse di musica internazionale che nelle 7 serate di concerti, spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche, dal 17 al 23 luglio, ha portato nell’area Medicea complessivamente 12mila persone – ha devoluto 3.100 euro alla Fondazione Gabriele Monasterio. La cifra, risultato delle donazioni raccolte durante il Festival grazie pure a un’intensa attività di merchandising all’interno del Blues Village curato dall’architetto Francesco Del Greco, contribuirà a sostenere il progetto “Casa del Cuore”, che favorirà la costruzione di una casa di accoglienza nei pressi dell’Ospedale del Cuore di Massa, destinata alle famiglie dei bambini sottoposti ad interventi di cardiochirurgia. "Al termine di ogni edizione del Festival – commenta Giuseppe Campatelli, presidente dell’associazione – quando appuriamo che possiamo destinare in beneficenza parte del ricavato, proviamo una soddisfazione enorme, perché sappiamo di lasciare un segno aiutando a realizzare qualcosa che rimarrà nel tempo: il nostro ringraziamento va a tutti gli enti che non ci fanno mai mancare il loro supporto". "Le persone che ne fanno parte sono caratterizzate da un entusiasmo e da una dedizione rari, oltre che dalla voglia di raggiungere risultati artistici sempre più ambiziosi" sottolinea il sindaco di Seravezza Lorenzo Alessandrini, cui fa eco il direttore della Fondazione Terre Medicee Davide Monaco: "È un evento ormai consolidato, l’unico per il quale ci siamo assunti un impegno pluriennale, fino al 2025".