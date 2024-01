Musica e solidarietà al Teatro dell’Olivo domani sera alle 21.30. Lo spettacolo si intitola “Anche io ho la musica nelle mie corde“, è stato organizzato dall’agenzia Zonartista in sinergia con l’associazione Lilt. Sul palco quattro giovani musicisti, ma già molto apprezzati: Marianna Blinova, Andrea Valeri (foto) Antonello Fiamma e Andea Solinas. Un evento che porta in Versilia grande musica che diventa solidarietà grazie a Fabrizio Bartolomei, impreditore e patron di Zonartista e Claudio Sottili presidente per Lucca dell’associazione italiana per la lotta ai tumori. Il patrocinio del Comune ha permesso l’uso gratuito del teatro settecentesco. Sponsor Manifatture Pardini Camaiore.

I. P.