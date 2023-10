Musica e risate. Il cuore sul palco con le Comari

Musica, solidarietà e grande cuore: sono gli ingredienti dello spettacolo che è in calendario per domani sera alle 21.15 sul palco del Teatro dell’Olivo. Si alzerà il sipario grazie alla iniziativa organzzata dalle Comari di Montebello che si intitola appunto “Le Comari tra musica e risate“. Le Comari di Montebello, presidente Fabiola Barsottelli, vice Grazia Lazzeri e tesoriera Lucia Bernardini (foto di repertorio) l’associazione che si impegna da tempo sul territorio promuovendo diverse iniziative, per i bambini che sono meno fortunati e hanno un percorso in salita, ha organizzato questo spettacolo che ha il patrocinio del Comune. Si tratta di uno spettacolo all’insegna del buon umore e della buona musica che promette una serata divertente e “lieve“dedicata a tutta la famiglia, un’occasione per stare insieme in allegria e leggerezza. Lo spettacolo è all’insegna del buon umore coniugato con la buona musica. L’incasso della serata sarà devoluto in beneficenza a favore dell’infanzia adolescenza in difficoltà, in concreto ai bambini dei quali l’associazione si prende cura. Un piccolo gesto di solidarietà per donare un sorriso, una speranza e un domani migliore ai più deboli. Sul palcoscenico del teatro come protagonisti ci saranno Caterina Ferri, cantante, lo spazio comici prevede la partecipazione di Antonio Meccheri, Lora Santini e Angelo Polacci. E che si alzi il sipario per lo spettacolo dei sorrisi e della solidarietà.

Maria Nudi